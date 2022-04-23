В Мариуполе РФ могла использовать смешанный с химикатами слезоточивый газ – США

Такая информация очень беспокоит США. Сейчас власть должна срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности

Россия могла использовать слезоточивый газ в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает "Укринформ".

Реклама

Подробности

Как рассказал Карпентер, пока изучаются сообщения о том, что РФ применила химические вещества при атаке на Мариуполь.

"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешав с химическими веществами, способными вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", – заявил он.

По его словам, такая информация очень беспокоит США. Сейчас власть должна срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине.

Карпентер добавил, что информация о военных преступлениях РФ была передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/или международных судов или трибуналов, у которых есть или может быть юрисдикция в будущем".

Реклама

Химатака РФ в Мариуполе

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения , сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля.

, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля. Пострадавшие от химической атаки были в относительно удовлетворительном состоянии . Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая не поднималась с постели.

. Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая не поднималась с постели. Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные п рименили боевое отравляющее вещество "зарин" .

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы.

Ранее мы писали: