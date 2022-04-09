У Мелітополі окупанти намагаються поповнити лави армії РФ українцями

У Мелітополі російські окупанти намагаються поповнити особовий склад за рахунок місцевих жителів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у спільному ефірі українських телеканалів
"Через деяких старших по будинках, які погодилися спілкуватися та співпрацювати з окупаційною владою, вони беруть списки, які квартири порожні, хто там перебуває – і після цього беруть "на олівець" чоловіків", – розповів Федоров.
За його словами, на околицях Мелітополя на блокпостах російські військові пропонують жителям цього регіону вступити до лав армії РФ.
"Якщо вони відмовляються, вони їх відпускають. Але ж ми чітко розуміємо: сьогодні пропонують, а завтра будуть примусово видавати автомат і направляти в окопи", – сказав він.
Ситуація у Мелітополі
- На даний момент у місті вже доба окупаційна війська тримають вилучені 8 автобусів для евакуації.
- У Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей. Крім того, росіяни почали викрадати викладачів Мелітопольський педагогічний університет.
- 3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон.
- 11 березня 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова , який відмовився від співпраці з ворогом Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.
- Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.
- 17 березня стало відомо, що мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ять російських солдатів-строковиків у межах обміну полоненими. Росіяни понад п'ять днів схиляли його до співпраці.