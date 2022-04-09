У Мелітополі окупанти намагаються поповнити лави армії РФ українцями

Особовий склад російської армії зазнав величезних втрат на території України, щоб поповнити свої лави вони закликають українців вступати до лав їхньої армії

У Мелітополе російські воєнні надіються, що українці будуть воювати проти своєї країни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі російські окупанти намагаються поповнити особовий склад за рахунок місцевих жителів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у спільному ефірі українських телеканалів

"Через деяких старших по будинках, які погодилися спілкуватися та співпрацювати з окупаційною владою, вони беруть списки, які квартири порожні, хто там перебуває – і після цього беруть "на олівець" чоловіків", – розповів Федоров.

За його словами, на околицях Мелітополя на блокпостах російські військові пропонують жителям цього регіону вступити до лав армії РФ.

"Якщо вони відмовляються, вони їх відпускають. Але ж ми чітко розуміємо: сьогодні пропонують, а завтра будуть примусово видавати автомат і направляти в окопи", – сказав він.

Ситуація у Мелітополі