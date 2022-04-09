В Мелитополе оккупанты пытаются пополнить ряды армии РФ украинцами

Личный состав российский армии понес огромные потери на территории Украины, чтобы пополнить свои ряды они призывают украинцев вступать в ряды их армии

В Мелитополе российские военные надеются, что украинцы будут воевать против своей страны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе российские оккупанты пытаются пополнить личный состав за счет местных жителей. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в совместном эфире украинских телеканалов.

"Через некоторых старших по домам, которые согласились общаться и сотрудничать с оккупационными властями, они берут списки, какие квартиры пусты, кто там находится – и после этого берут "на карандаш" мужчин", – рассказал Федоров.

По его словам, в окрестностях Мелитополя на блокпостах российские военные предлагают жителям этого региона вступить в ряды армии РФ.

"Если они отказываются, они их отпускают. Но мы же четко понимаем: сегодня предлагают, а завтра будут принудительно выдавать автомат и направлять в окопы", – сказал он.

Ситуация в Мелитополе