Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Николаеве прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 апреля, 23:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве прогремел сильный взрыв, есть пострадавший. Ранение осколками разбитого стекла получил охранник одного из объектов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.

Реклама

"Уточняем сработало ПВО или долетело все таки…", – говорится в сообщении.

Ситуация в Николаеве

  • В результате вчерашнего обстрела Николаева российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей.
  • Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.
  • Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 35 человек. Из-под завалов спасатели достали тела 33 погибших и два человека скончались в больнице.
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей не паниковать и не толпиться. Он констатировал, что оккупанты стреляют по мирному населению и хотят много жертв.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 10 апреля
1
Личный состав 19300
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артиллерия 342
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1384
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Никогда не забудем!
Утро 8 апреля. В результате ракетного обстрела российскими оккупантами вокзала в Краматорске: 52 человека погибли, из них 5 – дети... 109 раненых *Данные на 23.00 8 апреля.
Светлая память погибшим
Истории подвигов
Анастасия и Антон - медики из Харькова. Они решили не выезжать из родного города, а присоединились к волонтерскому центру и сейчас активно помогают землякам. А еще они сыграли первую свадьбу в харьковском метро. Одна из станций стала “загсом”, а друзья и укрывшиеся здесь люди - свидетелями. Жизнь должна продолжаться вопреки врагу и войне!
Слава Україні!
Наши ангелы-хранители

Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43321.96

Binance Coin (BNB)

428.55

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

114.29

Theta (THETA)

3.54

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.92

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Реал

12 апр

22:00

Челси

2.20

3.55

3.05

Бавария

12 апр

22:00

Вильярреал

1.30

5.50

9.80

Ливерпуль

13 апр

22:00

Бенфика

1.30

5.70

9.30

Атлетико

13 апр

22:00

Манчестер Сити

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять