В Николаеве прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

В Николаеве прогремел сильный взрыв, есть пострадавший. Ранение осколками разбитого стекла получил охранник одного из объектов.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.
"Уточняем сработало ПВО или долетело все таки…", – говорится в сообщении.
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Ситуация в Николаеве
- В результате вчерашнего обстрела Николаева российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей.
- Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.
- Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 35 человек. Из-под завалов спасатели достали тела 33 погибших и два человека скончались в больнице.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей не паниковать и не толпиться. Он констатировал, что оккупанты стреляют по мирному населению и хотят много жертв.