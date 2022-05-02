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В результате ракетного удара по Одессе разрушено общежитие — Зеленский

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 мая, 23:20
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Погиб 14-летний мальчик, 17-летняя девочка ранена
Ракета оборвала жизнь ребенка/Фото: https://t.me/our_odessa, коллаж: "Сегодня"
Ракета оборвала жизнь ребенка/Фото: https://t.me/our_odessa, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты сегодня, 2 мая, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате погиб ребенок.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика 14 лет. Ранили девушку 17 лет, у нее – осколочное ранение. Что это вообще? Зачем? Чем российскому государству угрожали эти дети и общежитие? А вот так они воюют. Вот и все", — сказал президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что в Лисичанске Луганской области от российских обстрелов сгорела гимназия, которой было более 100 лет. Ее построили еще бельгийцы.

"Она выдержала две мировые войны. Но, как видим, и эта гимназия оказалась страшной угрозой современной России", — отметил Зеленский.

России выгодно говорить, что они воюют с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России выгодно говорить, что она воюет со странами НАТО или США. Украинские защитники дают отпор российской армии, поэтому в РФ хотят информационно показать свою мощь "для внутреннего потребителя".

"Вы знаете, очень выгодно сегодня России говорить, что Россия воюет со странами НАТО или Соединенными Штатами Америки, потому что мы даем отпор армии Российской Федерации. Они это делают для внутреннего своего потребителя. Информационно они это делают, чтобы показать, что Россия очень крепкая и она воюет со всем Западом. Именно для этого, чтобы опять же бить по тому, что Украина не является субъектом", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина точно не воюет и не воевала с российским народом.

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"Мы воевали за Украину. Против России и против российской армии. И на нашей территории", – сказал Зеленский.

Он отметил, что очень просто понять, с кем воюет Россия.

"Ответ, честно говоря, достаточно прост – посмотрите, кто погибает на этой войне – украинцы, украинские военные и россияне. И тогда точно есть ответ, кто сегодня воюет. Воюет Украина с Россией. И где погибают люди? На территории Украины. Значит, Россия пришла к нам", – отметил Зеленский.

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