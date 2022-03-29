В Україні через російських окупантів загинули 144 дитини

Омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила моторошну статистику

Кількість загиблих і поранених дітей в Україні зростає щодня / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку вторгнення Росії загинули 144 дитини, ще 220 дітей постраждали.

Такі дані станом на ранок 29 березня оприлюднила в своєму Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на інформацію Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також "інших джерел, які потребують підтвердження".

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Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії, зазначила Денісова.

Кожна друга дитина України стала біженцем

Через війну кожна друга українська дитина змушена була залишити свій дім та стати тимчасово переміщеною особою.

У заяві ЮНІСЕФ сказано, що 4,3 мільйона дітей було перевезено, що становить понад половину дитячого населення України, яке, за оцінками, становить 7,5 мільйона осіб. У цю цифру входять понад 1,8 мільйона дітей, перевезених батьками до сусідніх країн як біженці, та 2,5 мільйона дітей, які також є внутрішньо переміщеними особами в Україні.