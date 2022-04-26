В Україні через вторгнення РФ загинули 217 дітей – Офіс генпрокурора

Найбільше жертв зафіксували у Донецькій області

Через обстріл РФ помирають діти / Колаж "Сьогодні"

Понад 608 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Російської Федерації. 217 дітей загинули та понад 391 дістали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.

Де найбільше постраждали діти:

Донецька область – 127,

Київська – 114,

Харківська – 93,

Чернігівська – 66,

Херсонська – 44,

Миколаївська – 43,

Луганська – 37,

Запорізька – 27,

Сумська – 17,

Житомирська – 15,

м. Київ – 16.

Вчора, 25 квітня, внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Лимані Донецької області від отриманих поранень загинули двоє дітей 9 та 13 років.

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"1508 навчальних закладів пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст та сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них повністю зруйновані", – йдеться у повідомленні.

Окупанти крадуть дітей

Російські окупанти влаштовують у свої сім'ї викрадених в Україні дітей – поки що невідомо про їхній стан здоров'я.

Стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт, яких передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

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Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що у ювенальних прокурорів два фокуси – діти-жертви та діти у конфлікті із законом.

"Росія труїть їхні душі і змушує брати опосередковану участь у зборі або передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це пряме порушення вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях", – йдеться у повідомленні.

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