За останню добу в Україні загинуло п'ять дітей — подробиці від Денісової

Загалом через російське вторгнення в нашій країні загинуло вже 213 дітей

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 213 дітей і постраждало 389. З них за останню добу загинуло п'ять та поранено двох дітей, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона розповіла про останні випадки, у яких загинули чи постраждали діти.

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23 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового кварталу в Одесі загинула мати з 3-місячною дитиною.

Біля села Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення внаслідок детонації міни.

23 квітня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру. Діти загинули через обстріл військами Росії міста Маріуполь.

Напередодні внаслідок обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури села Кам'янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний хлопець.

При фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території Бучанського району Київської області, правоохоронні органи виявили тіло 16-річного підлітка з осколковими пораненнями.

Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії, зазначає Денісова.

Вона наголошує, що дії російських окупаційних військ є прямим порушенням права дітей України на життя та безпеку, гарантовані Гаазькими та Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини.

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