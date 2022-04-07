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Верещук: В Україні погодили 10 гуманітарних коридорів на 7 квітня

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7 квітня, 09:35
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Мирних жителів намагаються вивезти з найбільш небезпечних районів, які постійно під обстрілами окупантів або на межі гуманітарної катастрофи
Верещук розповіла про гумкоридори в Україні
Верещук розповіла про гумкоридори в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада 7 квітня домовилася про 10 гуманітарних коридорів для українців, що перебувають під постійними обстрілами. Люди зможуть виїхати як на власному транспорті, так і автобусами.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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План роботи гуманітарних коридорів 7 квітня

  1. З Маріуполя у Запоріжжя - на власному транспорті.
  2. З Бердянська до Запоріжжя – на власному транспорті, також відправлять автобуси із Запоріжжя.
  3. З Токмака у Запоріжжя - на власному транспорті чи на автобусах для евакуації.
  4. З Енергодара у Запоріжжя - на власному транспорті.
  5. З Мелітополя у Запоріжжя - на своєму авто чи автобусах.
  6. Із Сєвєродонецька до Бахмута. Місце збору: проспект Хіміків, 28.
  7. З Лисичанська до Бахмута. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  8. З Попасної до Бахмута. Місце збору: вул. Першотравнева, 42.
  9. З Рубіжного до Бахмута.
  10. Із селища Гірське до Бахмута. Місце збору: вул. Гагаріна, 13.

Евакуація з міст Луганської області відбудеться лише в тому випадку, якщо окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню.

Українців евакуюють з Донбасу потягами

"Укрзалізниця" 7 квітня продовжила евакуацію людей із зони бойових дій, і з небезпечних районів Донбасу також. Час відправлення може змінюватись.

З Краматорська Донецької області:

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  • 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;
  • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.

З Покровська Донецької області:

  • 12:00 – 7933 Покровськ – П'ятихатки;
  • 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці;
  • 14:00 – 7935 Покровськ – П'ятихатки;
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп.

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