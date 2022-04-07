Верещук: В Україні погодили 10 гуманітарних коридорів на 7 квітня

Українська влада 7 квітня домовилася про 10 гуманітарних коридорів для українців, що перебувають під постійними обстрілами. Люди зможуть виїхати як на власному транспорті, так і автобусами.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
План роботи гуманітарних коридорів 7 квітня
- З Маріуполя у Запоріжжя - на власному транспорті.
- З Бердянська до Запоріжжя – на власному транспорті, також відправлять автобуси із Запоріжжя.
- З Токмака у Запоріжжя - на власному транспорті чи на автобусах для евакуації.
- З Енергодара у Запоріжжя - на власному транспорті.
- З Мелітополя у Запоріжжя - на своєму авто чи автобусах.
- Із Сєвєродонецька до Бахмута. Місце збору: проспект Хіміків, 28.
- З Лисичанська до Бахмута. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- З Попасної до Бахмута. Місце збору: вул. Першотравнева, 42.
- З Рубіжного до Бахмута.
- Із селища Гірське до Бахмута. Місце збору: вул. Гагаріна, 13.
Евакуація з міст Луганської області відбудеться лише в тому випадку, якщо окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню.
Далі по темі
Українців евакуюють з Донбасу потягами
"Укрзалізниця" 7 квітня продовжила евакуацію людей із зони бойових дій, і з небезпечних районів Донбасу також. Час відправлення може змінюватись.
З Краматорська Донецької області:
- 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;
- 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.
З Покровська Донецької області:
- 12:00 – 7933 Покровськ – П'ятихатки;
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці;
- 14:00 – 7935 Покровськ – П'ятихатки;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп.
Читайте також: