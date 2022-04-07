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Верещук: В Украине согласовали 10 гуманитарных коридоров на 7 апреля

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7 апреля, 09:35
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Мирных жителей пытаются вывезти из наиболее опасных районов, которые постоянно под обстрелами оккупантов или же на грани гуманитарной катастрофы
Верещук рассказала о гумкоридорах в Украине
Верещук рассказала о гумкоридорах в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти на 7 апреля договорились о 10 гуманитарных коридорах для украинцев, которые находятся под постоянными обстрелами. Люди смогут выехать как на собственном транспорте, так и на автобусах.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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План работы гуманитарных коридоров 7 апреля

  1. Из Мариуполя в Запорожье – на собственном транспорте.
  2. Из Бердянска в Запорожье – на собственном транспорте, также отправят автобусы из Запорожья.
  3. Из Токмака в Запорожье – на собственном транспорте или на автобусах для эвакуации.
  4. Из Энергодара в Запорожье – на собственном транспорте.
  5. Из Мелитополя в Запорожье – на своем авто или на автобусах.
  6. Из Северодонецка в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  7. Из Лисичанска в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  8. Из Попасной в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
  9. Из Рубежного в Бахмут.
  10. Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Эвакуация из городов Луганской области состоится только в случае, если оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня.

Украинцев эвакуируют с Донбасса на поездах

"Укрзализныця" 7 апреля продолжила эвакуацию людей из зоны боевых действий, в том числе из опасных районов Донбасса. Время отправления может меняться.

Из Краматорска Донецкой области:

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  • 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;
  • 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов.

Из Покровска Донецкой области:

  • 12:00 – 7933 Покровск – Пятихатки;
  • 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы;
  • 14:00 – 7935 Покровск – Пятихатки;
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.

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Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
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Цистерны ГСМ 76
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