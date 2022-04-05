В Україні погодили сім гуманітарних коридорів на 5 квітня

Окупанти постійно обстрілюють мирні райони українських міст, тому тисячі людей потребують якнайшвидшої евакуації

Українців евакуювали з небезпечних районів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці у вівторок, 5 квітня, зможуть евакуюватися із семи населених пунктів, які регулярно обстрілюють чи окупували російські військові. Виїхати можна буде як автобусами, так і на власному транспорті.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Гуманітарні коридори 5 квітня:

З Маріуполя у Запоріжжя на власному транспорті. Незважаючи на обіцянки, окупанти нікому не дають проїхати до блокадного міста. Останній приклад – блокування делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після переговорів уночі їх звільнили та відправили у бік Запоріжжя. З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті. Також з міста Мангуш до Бердянська їде 7 автобусів у супроводі Червоного Хреста, які зберуть людей для евакуації. Також на блокпості у Василівці зараз чекають дозволи на проїзд 15 автобусів для евакуації людей із Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів із Запоріжжя планується відправлення додаткових автобусів до Бердянська. З міста Токмак у Запоріжжя. Автобуси з гуманітарною допомогою виїдуть із Запоріжжя о 10.00. По дорозі назад водії заберуть людей. З Сєвєродонецька до Бахмута. Місце зборів: проспект Хіміків, 28. З міста Лисичанськ до Бахмута. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. З міста Попасна до Бахмута. Місце зборів: вул. Першотравнева, 42. Із селища Гірне до Бахмута. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Жителів Донецької області закликали евакуюватися

Жителям Донецької області необхідно виїхати у безпечніші райони України. Все через те, що російські військові можуть посилити наступ на цій території, заявив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

Без урахування населення Маріуполя з Донецької області вже евакуювали близько 140 тисяч людей.

"При цьому працює і людський фактор, коли люди спочатку не хочуть покидати будинок, доки ситуація не погіршується", – уточнив Павло Кириленко.