В Украине согласовали семь гуманитарных коридоров на 5 апреля

Оккупанты постоянно обстреливают мирные районы украинских городов, поэтому тысячи людей нуждаются в скорейшей эвакуации

Украинцев эвакуируют из опасных районов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы во вторник, 5 апреля, смогут эвакуироваться из семи населенных пунктов, которые регулярно обстреливают или оккупировали российские военные. Выехать можно будет как на автобусах, так и на собственном транспорте.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Гуманитарные коридоры 5 апреля:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. Несмотря на обещания, оккупанты никому не дают проехать в блокадный город. Последний пример – блокирование делегации Международного комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их освободили и отправили в сторону Запорожья. Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте. Также из города Мангуш в Бердянск едет 7 автобусов в сопровождении Красного Креста, которые соберут людей для эвакуации. Также на блокпосте в Васильевке сейчас ждут разрешения на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов в Бердянск. Из города Токмак в Запорожье. Автобусы с гуманитарной помощью выедут из Запорожья в 10:00. На обратном пути водители заберут людей. Из Северодонецка в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28. Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42. Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Жителей Донецкой области призвали эвакуироваться

Жителям Донецкой области необходимо уехать в более безопасные районы Украины. Все из-за того, что российские военные могут усилить наступление на этой территории, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Без учета населения Мариуполя из Донецкой области уже эвакуировали около 140 тысяч человек.

"При этом работает и человеческий фактор, когда люди сначала не хотят покидать дом, пока ситуация не усугубляется", – уточнил Павел Кириленко.