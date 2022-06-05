"Важно нести правду": Зеленский почтил память кинорежиссера, убитого РФ

Президент рассказал, что Мантас Кведаравичюс хотел показать в своем фильме

Владимир Зеленский почтил память кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память литовского кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими оккупантами при работе над документальным фильмом о Мариуполе.

Об этом сказал президент в своем видеообращении к гостям и участникам Литовской национальной кинопремии Sidabrinė gervė в Вильнюсе.

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"Важно нести правду"

По словам президента, в фильме Мантас Кведаравичюс хотел показать, как война влияет на город и меняет людей.

"И это вроде бы простые слова, но они действительно о том, какая жизнь у людей, какие они, люди. Само искусство, культура во всех формах и всеми их смыслами формируют людей, просвещают их. Или, наоборот, закрывают во тьме, во лжи. И это также может быть ответственность кино, книг, песен и радио – всего, что мы слышим, видим, читаем", – сказал он.

Именно поэтому, по мнению президента, важно нести правду, поддерживать искусство, которое "для жизни, а не для тех, кто хочет эту жизнь уничтожить". Владимир Зеленский сказал, что украинцы будут помнить литовского кинорежиссера как человека, который был именно таким.

"Он ценил жизнь и всегда четко высказывался против того, что угрожало жизни. На его взгляд – а это был очень внимательный взгляд. И прошу вас, чтобы ваш взгляд был таким же внимательным, чтобы вы также поддерживали жизнь и помнили об Украине, Мариуполе и о том, что эта война, унесшая жизнь Мантаса, война России против Украины должна закончиться как можно быстрее", – отметил президент.

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Напомним, в день, когда в Украине вспоминали погибших от российской агрессии детей, Владимир Зеленский рассказал, сколько бед украинским семьям принес президент России Владимир Путин, который своими действиями унижает весь мир.

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