Венедіктова пояснила, чому на Путіна не завели кримінальну справу

Генеральна прокурорка назвала президента РФ найбільшим воєнним злочинцем століття

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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, чому не відкриває провадження щодо президента Росії Володимира Путіна, який розв'язав війну в Україні. Про це вона сказала на брифінгу.

Венедіктова зазначила, що Україна дотримується міжнародного права та конвенції, імплементованих в українське законодавство, згідно з якими є певні особи, які мають функціональний імунітет.

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"Я неодноразово наголошувала, що найбільший воєнний злочинець XXI століття – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми щодо нього кримінальне провадження? У нього функціональний імунітет і, виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, поки він є президентом РФ. Тому те, куди ми рухатимемося і кого побачимо на лаві підсудних, ми подивимося", – сказала вона.

Венедіктова підкреслила, що є велика "материнська" справа про агресію РФ, і у цій справі вже є понад 200 підозрюваних. Це воєнні злочинці високого рівня — міністри, сенатори, члени Ради безпеки тощо. До цього списку входять і пропагандисти. Українська сторона зробила все, що від неї залежить зараз, сказала генпрокурорка.

Війна в Україні 28 березня