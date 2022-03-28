Венедиктова объяснила, почему на Путина не завели уголовное дело

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, почему не открывает производство в отношении президента России Владимира Путина, который развязал войну в Украине. Об этом она сказала на брифинге.
Венедиктова отметила, что Украина соблюдает международное право и конвенции, имплементированные в украинское законодательство, согласно которым есть определенные лица, которые имеют функциональный иммунитет.
"Я неоднократно подчеркивала, что самый большой военный преступник XXI века – это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него функциональный иммунитет и, выполняя нормы международного и национального права, мы не можем открыть конкретно это производство, пока он является президентом РФ. Поэтому то, куда мы будем двигаться и кого увидим на скамье подсудимых, мы посмотрим", – сказала она.
Венедиктова подчеркнула, что есть большое "материнское" дело об агрессии РФ, и по этому делу уже есть более 200 подозреваемых. Это военные преступники высокого уровня — министры, сенаторы, члены Совбеза и так далее. В этот список входят и пропагандисты. Украинская сторона сделала все, что от нее зависит на данный момент, сказала генпрокурор.
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