Окупанти вбили майже 5000 мешканців Маріуполя, людей ховають просто у дворах (фото)

Бої йдуть постійно, тіла загиблих лежать на вулицях міста

Окупанти перетворили двори Маріуполя на цвинтарі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі майже за чотири тижні облоги російськими окупантами вбито майже 5000 жителів, серед них 210 дітей.

Такі дані станом на 27 березня публікує НВ, посилаючись на інформацію, одержану в Офісі президента України.

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В ОПУ уточнили, що дані про загиблих не є остаточними, оскільки встановити точну кількість наразі неможливо. Тіла загиблих лежать на вулицях міста, постійно точаться бої.

Також опубліковані дані про руйнування в Маріуполі:

житлові будинки: пошкоджено – 2340 (90%), з них прямим влучанням – 1560 (60%), зруйновано – 1040 (40%)

приватний сектор: пошкоджено – 61 200 (90%), з них прямим влучанням – 40 800 (60%), зруйновано – 27 200 (40%)

лікарні: пошкоджено – 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%)

поліклініки: пошкоджено – 4 (90%), з них зруйновано – 1 (40%)

пологові будинки: пошкоджено – 3 (100%), з них зруйновано – 1 (40%)

виші: пошкоджено – 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%)

школи: пошкоджено – 57 (90%), з них зруйновано – 23 (40%)

дитячі садки: пошкоджено – 70 (90%), з них зруйновано – 28 (40%)

заводи – 2 (пошкоджені)

порт – 1 (пошкоджений).

Журналіст Денис Казанський опублікував у своєму Telegram-каналі фотографії з Маріуполя – могили просто у дворах житлових будинків.

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"Російські воєнні злочинці перетворили двори Маріуполя на цвинтарі", – написав він.

Мер Маріуполя заявив про необхідність евакуації міста

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації міста.

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"Досить багато людей перебуває у Маріуполі, точно за 100 тисяч осіб. Близько 160 тисяч, за нашими оцінками, перебувають у Маріуполі, в якому неможливо жити, бо немає взагалі нічого: ані води, ані світла, ані тепла, ані зв'язку", – сказав Бойченко.

Він наголосив, що місту необхідна повна евакуація.