Верещук: в Украине 11 апреля будут действовать 9 гуманитарных коридоров – список

На 11 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. В частности, эвакуация людей планируется из Мариуполя и Луганской области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

Эвакуация будет проводиться по следующим маршрутам:

"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – подчеркнула Верещук.

В течение дня, 11 апреля, в Украине с горячих точек эвакуировали 4354 человека. Во время эвакуации оккупационные войска постоянно нарушали режим тишины.

Эвакуационными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье добрались 3854 человека. Из них 556 – из Мариуполя; 3298 человек эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.

Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживают оккупационные войска на блокпосте в Васильевке. Третий день Российская Федерация нарушает договоренности на обеспечение проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось эвакуировать более 500 человек.

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