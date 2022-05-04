Вілкул розповів, як колаборанти пропонували йому здати Кривий Ріг

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу не захотів домовлятися з окупантами "про дружбу та взаєморозуміння"

Окупанти не змогли вмовити Олександра Вілкула здати Кривий Ріг / Фото: Колаж: Сьогодні

Начальнику військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу у перші дні російського вторгнення в Україну надходили пропозиції здати місто окупантам.

Про це Вілкул розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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"На другий день після початку війни мені зателефонував один з міністрів колишнього Кабінету міністрів Януковича, з яким ми разом були у Кабміні. Я ж був віцепрем'єром тоді", – сказав він.

За словами Вілкула, йдеться про Віталія Захарченка – колишнього главу МВС, який втік до Росії після подій Майдану.

"Захарченко, міністр МВС колишній. Це ж було на другий день, у той момент, коли прапорці на карті рухалися з жахливою швидкістю. З такою пропозицією: Олександре Юрійовичу, ви ж розумна людина, ви розумієте, що ситуація вже визначена. Підпишіть, будь ласка, від імені Кривого Рогу якийсь там договір з окупантами про любов, дружбу, взаєморозуміння, взаємодопомогу, і будете великою людиною, як він висловився, у "новій Україні", – повідомив він.

Вілкул розповів, що "послав дуже довгим нецензурним висловом" свого колишнього колегу, і тому "особливої дискусії не було".

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу зазначив, що "протягом 10 секунд повідомив про цей факт у спецоргани – тим, хто у нас займається питаннями безпеки та питаннями контррозвідки".

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На запитання, чи були після цього інші спроби спілкування, він відповів:

"Смс, звичайно, смс багато було. Вони пишуть щось у стилі "Співпраця… здавайтесь... ви можете загинути". Я їм пишу: "Пішов!" Зрозуміло куди. Вони в результаті пишуть: "Ваша позиція буде врахована надалі". Ну, добре, буде врахована, так буде".

Окупанти готують атаку на Кривий Ріг

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше заявив, що російські окупанти на Херсонщині планують наступ у напрямку Кривого Рогу.

За його словами, "готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони".

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