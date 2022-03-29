ЗСУ відкинули окупантів на 60 км від Кривого Рогу – Вілкул

Українські захисники прогнали військових РФ від міста аж до Херсонської області – там військові звільнили вже кілька населених пунктів

Вілкул розповів, що ЗСУ захистили Кривий Ріг від окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники 28 березня відтіснили російських окупантів мінімум на 40 км від Кривого Рогу Дніпропетровської області. Також ЗСУ звільнили кілька сіл на Херсонщині.

Про це повідомляє начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Реклама

"Сьогодні звільнено ще кілька населених пунктів Херсонської області. Окупанти вже не знаходяться на відстані ближче ніж 40 км від міста, а на деяких напрямках – і 60 км. Тобто, лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю, це вже Херсонська область" , – сказав Вілкул.

Крім того, ЗСУ у Дніпропетровській області захопили техніку противника. Мер закликав українців не падати духом, оскільки хороших новин насправді значно більше, просто не про всі він може розповісти.

Реклама

Нині у місті ситуація стабільна, всі комунальні служби працюють. З 29 березня комендантська година на Дніпропетровщині скорочується – початок не о 20:00 а о 21:00, діє до 06:00.

Ситуація на фронті 29 березня