Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Звільнення Харкова 🏆 Перемога на Євробаченні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Вілкул заявив про штурм Кривого Рогу: Йдуть обстріли

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 травня, 21:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На сьогодні українські захисники будують фортифікаційні споруди
Олександр Вілкул розповів, як окупанти штурмують Кривий Ріг. Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Вілкул розповів, як окупанти штурмують Кривий Ріг. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти намагаються штурмувати Кривий Ріг. Вони щодня обстрілюють місто. Також залишається загроза можливих ракетних ударів.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

За його словами, окупанти були дуже близько під Кривим Рогом. На сьогодні українські захисники будують фортифікаційні споруди.

"І, звичайно, ми одразу робили лише периметр міста. Після цього разом з тим, як наша армія била ворога і відсувала, ми йшли разом з армією, і будували і зараз будуємо фортифікаційні споруди. Враховуючи, що у нас обстріли цілодобові, штурми ворога, то будуємо непогано в інженерному плані. У нас дуже багато ліній у всіх напрямках. Водночас завжди є загроза ракет та літаків ворога", – сказав Вілкул.

Він наголосив, що у Кривому Розі створили великий запас продовольства, продукти розподілені по місту. Також є запаси палива та медикаментів.

"До того ж ми вивчаємо сильні та слабкі сторони того, що відбувалося, і намагаємося робити так, щоб отримати всі плюси, і уникнути проблематики", – підсумував Вілкул.

Реклама

Вілкул розповів, як колаборанти пропонували йому здати Кривий Ріг

Начальнику військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу у перші дні російського вторгнення в Україну надходили пропозиції здати місто окупантам. Про це Вілкул розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"На другий день після початку війни мені зателефонував один з міністрів колишнього Кабінету міністрів Януковича, з яким ми разом були у Кабміні. Я ж був віцепрем'єром тоді", – сказав він.

За словами Вілкула, йдеться про Віталія Захарченка – колишнього главу МВС, який втік до Росії після подій Майдану.

"Захарченко, міністр МВС колишній. Це ж було на другий день, у той момент, коли прапорці на карті рухалися з жахливою швидкістю. З такою пропозицією: Олександре Юрійовичу, ви ж розумна людина, ви розумієте, що ситуація вже визначена. Підпишіть, будь ласка, від імені Кривого Рогу якийсь там договір з окупантами про любов, дружбу, взаєморозуміння, взаємодопомогу, і будете великою людиною, як він висловився, у "новій Україні", – повідомив він.

Вілкул розповів, що "послав дуже довгим нецензурним висловом" свого колишнього колегу, і тому "особливої дискусії не було".

Реклама

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу зазначив, що "протягом 10 секунд повідомив про цей факт у спецоргани – тим, хто у нас займається питаннями безпеки та питаннями контррозвідки".

На запитання, чи були після цього інші спроби спілкування, він відповів:

"Смс, звичайно, смс багато було. Вони пишуть щось у стилі "Співпраця… здавайтесь... ви можете загинути". Я їм пишу: "Пішов!" Зрозуміло куди. Вони в результаті пишуть: "Ваша позиція буде врахована надалі". Ну, добре, буде врахована, так буде".

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Опитування
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 27400
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 164
Гелікоптери
4
Танки 1220
Танки
5
ББМ 2958
ББМ
6
Артилерія 555
Артилерія
7
Засоби ППО 89
Засоби ППО
8
РСЗВ 195
РСЗВ
9
БПЛА 416
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2087
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Олексій Ковалевський - солдат 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Острозького. До війни - оператор телеканалу “Україна 24”. Нині боронить рідну землю від російських окупантів на сході. За особисту мужність, військові заслуги та ефективне знищення ворожих ДРГ нагороджений бойовою медаллю. Пишаємось колегою!
Слава Україні!
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29961.4

Binance Coin (BNB)

299.69

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

68.2

Theta (THETA)

1.39

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,42 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.42

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти