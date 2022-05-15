Вілкул заявив про штурм Кривого Рогу: Йдуть обстріли

На сьогодні українські захисники будують фортифікаційні споруди

Олександр Вілкул розповів, як окупанти штурмують Кривий Ріг. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти намагаються штурмувати Кривий Ріг. Вони щодня обстрілюють місто. Також залишається загроза можливих ракетних ударів.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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За його словами, окупанти були дуже близько під Кривим Рогом. На сьогодні українські захисники будують фортифікаційні споруди.

"І, звичайно, ми одразу робили лише периметр міста. Після цього разом з тим, як наша армія била ворога і відсувала, ми йшли разом з армією, і будували і зараз будуємо фортифікаційні споруди. Враховуючи, що у нас обстріли цілодобові, штурми ворога, то будуємо непогано в інженерному плані. У нас дуже багато ліній у всіх напрямках. Водночас завжди є загроза ракет та літаків ворога", – сказав Вілкул.

Він наголосив, що у Кривому Розі створили великий запас продовольства, продукти розподілені по місту. Також є запаси палива та медикаментів.

"До того ж ми вивчаємо сильні та слабкі сторони того, що відбувалося, і намагаємося робити так, щоб отримати всі плюси, і уникнути проблематики", – підсумував Вілкул.

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Вілкул розповів, як колаборанти пропонували йому здати Кривий Ріг

Начальнику військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу у перші дні російського вторгнення в Україну надходили пропозиції здати місто окупантам. Про це Вілкул розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"На другий день після початку війни мені зателефонував один з міністрів колишнього Кабінету міністрів Януковича, з яким ми разом були у Кабміні. Я ж був віцепрем'єром тоді", – сказав він.

За словами Вілкула, йдеться про Віталія Захарченка – колишнього главу МВС, який втік до Росії після подій Майдану.

"Захарченко, міністр МВС колишній. Це ж було на другий день, у той момент, коли прапорці на карті рухалися з жахливою швидкістю. З такою пропозицією: Олександре Юрійовичу, ви ж розумна людина, ви розумієте, що ситуація вже визначена. Підпишіть, будь ласка, від імені Кривого Рогу якийсь там договір з окупантами про любов, дружбу, взаєморозуміння, взаємодопомогу, і будете великою людиною, як він висловився, у "новій Україні", – повідомив він.

Вілкул розповів, що "послав дуже довгим нецензурним висловом" свого колишнього колегу, і тому "особливої дискусії не було".

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Начальник військової адміністрації Кривого Рогу зазначив, що "протягом 10 секунд повідомив про цей факт у спецоргани – тим, хто у нас займається питаннями безпеки та питаннями контррозвідки".

На запитання, чи були після цього інші спроби спілкування, він відповів:

"Смс, звичайно, смс багато було. Вони пишуть щось у стилі "Співпраця… здавайтесь... ви можете загинути". Я їм пишу: "Пішов!" Зрозуміло куди. Вони в результаті пишуть: "Ваша позиція буде врахована надалі". Ну, добре, буде врахована, так буде".

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