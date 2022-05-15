Вилкул заявил о штурме Кривого Рога: Идут обстрелы

По сегодняшний день украинские защитники строят фортификационные сооружения

Александр Вилкул рассказал, как оккупанты штурмуют Кривой Рог. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты пытаются штурмовать Кривой Рог. Они ежедневно обстреливают город. Также остается угроза возможных ракетных ударов.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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По его словам, оккупанты были совсем близко под Кривым Рогом. По сегодняшний день украинские защитники строят фортификационные сооружения.

"И, естественно, мы сразу делали только периметр города. После этого вместе с тем, как наша армия била врага и отодвигала, мы шли вместе с армией, и строили и сейчас строим фортификационные сооружения. Учитывая, что у нас обстрелы круглосуточные, штурмы врага, то строим мы неплохо в инженерном плане. У нас очень много линий на всех направлениях. При этом всегда есть угроза ракет и самолетов врага", – сказал Вилкул.

Он подчеркнул, что в Кривом Роге создали большой запас продовольствия, продукты рассредоточены по городу. Также есть запасы топлива и медикаментов.

"При этом мы изучаем сильные и слабые стороны того, что происходило, и стараемся делать так, чтобы получить все плюсы, и избежать проблематики", – подытожил Вилкул.

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Вилкул рассказал, как коллаборанты предлагали ему сдать Кривой Рог

Начальнику военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу в первые дни российского вторжения в Украину поступали предложения сдать город оккупантам. Об этом Вилкул рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

"На второй день после начала войны мне позвонил один из министров бывшего Кабинета министров Януковича, с которым мы вместе были в Кабмине. Я же был вице-премьером тогда", – сказал он.

По словам Вилкула, речь о Виталии Захарченко – бывшем главе МВД, который сбежал в Россию после событий Майдана.

"Захарченко, министр МВД бывший. Это же было на второй день, в тот момент, когда флажки на карте двигались с ужасающей скоростью. С таким вот предложением: Александр Юрьевич, вы же умный человек, вы понимаете, что ситуация уже предопределена. Подпишите, пожалуйста, от имени Кривого Рога какой-то там договор с оккупантами о любви, дружбе, взаимопонимании, взаимопомощи, и будете большим человеком, как он выразился, в "новой Украине", – сообщил он.

Вилкул рассказал, что "послал очень длинным нецензурным выражением" своего бывшего коллегу, и потому "особой дискуссии не было".

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Начальник военной администрации Кривого Рога отметил, что "в течение 10 секунд сообщил об этом факте в спецорганы – тем, кто у нас занимается вопросами безопасности и вопросами контрразведки".

На вопрос, были ли после этого другие попытки общения, он ответил:

"Смс, конечно, смс много было. Они пишут что-то в стиле "Сотрудничество… сдавайтесь... вы можете погибнуть". Я им пишу: "Пошел!" понятно куда. Они в итоге пишут: "Ваша позиция будет учтена в дальнейшем". Ну, хорошо, будет учтена, так будет".

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