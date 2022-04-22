Замість штурму Путін кине на "Азовсталь" Росгвардію та ФСБ – розвідка

Російський лідер Володимир Путін може залучити Росгвардію та ВСБ РФ для наступу в Маріуполі на завод "Азовсталь". Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у ефірі національного телемарафону.
"Вони справді можуть відмовитися від широкомасштабного штурму "Азовсталі". Але, за нашими даними, вони планують залучити Росгвардію, інші структури, зокрема структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш опір", – сказав Скібіцький.
Напередодні Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу масово штурмувати "Азовсталь".
Обстановка у Маріуполі
- Станом на 22 квітня на "Азовсталі" перебувають українські військові та близько 1000 мирних жителів. Росіяни відкрили коридор, але лише для того, щоб українські військовослужбовці здалися в полон.
- У селі Мангуш російські окупанти ще в березні викопали траншеї і тепер звозять туди із Маріуполя "КамАЗами" трупи українців.
- 21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь" .
- Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних жителів .
- У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі" .