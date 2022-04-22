Вместо штурма Путин бросит на "Азовсталь" Росгвардию и ФСБ – разведка

Российский лидер Владимир Путин может привлечь Росгвардию и ВСБ РФ для наступления в Мариуполе на завод "Азовсталь". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.
"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", – сказал Скибицкий.
Накануне Путин не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу массированно штурмовать "Азовсталь".
Обстановка в Мариуполе
- По состоянию на 22 апреля на "Азовстали" находятся украинские военные и около 1000 мирных жителей. Россияне открыли коридор, но только для того, чтобы украинские военнослужащие сдались в плен.
- В селе Мангуш российские оккупанты еще в марте вырыли траншеи и теперь свозят туда из Мариуполя "КамАЗзами" трупы украинцев.
- 21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".
- Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.
- В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".