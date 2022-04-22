Вместо штурма Путин бросит на "Азовсталь" Росгвардию и ФСБ – разведка

Россия для наступления может задействовать другие силовые подразделения

Разведка Украины обнародовала план Путина по Мариуполю / Фото: Коллекция Рецептов

Российский лидер Владимир Путин может привлечь Росгвардию и ВСБ РФ для наступления в Мариуполе на завод "Азовсталь". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", – сказал Скибицкий.

Накануне Путин не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу массированно штурмовать "Азовсталь".

Обстановка в Мариуполе