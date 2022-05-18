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Військовий стан вперше продовжили відразу на 90 днів – що це означає

Заспокійлива стаття за 18 травня
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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18 травня, 20:35
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Сайт "Сьогодні" розповідає про найтривожніші події дня, відшукуючи в них факти-антидепресанти. Без паніки! Пояснюємо, що відбувається 18 травня.
Разом з військовим станом продовжено і загальну мобілізацію.
Разом з військовим станом продовжено і загальну мобілізацію. / Фото: Колаж: Сьогодні

Отже, в Україні продовжили одночасно і військовий стан (ВС), і загальну мобілізацію. Причому якщо раніше ВС вводили на 30 днів, то тепер одразу на 90. Президент Зеленський уже підписав відповідні укази .

Продовжили до Дня Незалежності. Збіг?

Якщо бути точним, новий термін воєнного стану запроваджується з 5:30 ранку 25 травня до того самого часу 23 серпня. Зауважте, якраз під День Незалежності.

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Вибачте за цитату одного неприємного пропагандиста, але все ж таки: "Совпадєніє? Нє думаєм!"

Влада розуміє, що війна триватиме не один місяць, тому щоб "двічі не вставати", тобто – не збирати Верховну Раду і не витрачати час на проведення голосувань – вирішено взяти більш тривалу дистанцію в часі.

Але не варто лякатися. Цілком можливо, що все закінчиться раніше, а до Дня Незалежності потрібно буде в будь-якому разі провести ретельне чищення від ДРГ. Щоб 24 серпня не було провокацій із боку ворога. Для цього потрібен часовий люфт.

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Що змінюється при продовженні воєнного стану

Ми вже прожили за ВС 84 дні і всі основні його "плюси-мінуси" випробували та знаємо. Як і раніше, згідно Закону про правовий режим воєнного стану, головне, що відрізняє ВС від мирного життя – повноваження військового командування , яке видає обов'язкові для виконання накази та директиви з питань забезпечення не лише оборони, а й суспільної безпеки та порядку.

Указ Президента про продовження строку дій воєнного стану в Україні.
Указ Президента про продовження строку дій воєнного стану в Україні.

Всі інші "дрібниці" – такі як, наприклад, неможливість виїзду за кордон чоловікам від 18 до 60 або нестабільність продажу алкоголю, – залишаються в силі.

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Тобто, по суті, нічого не змінюється – ми продовжуємо жити за тих самих обставин, що й попередні три місяці.

А як же загальна мобілізація?

Ось тут можливі зміни та посилення роботи військоматів, але тільки в тому випадку, якщо українська армія матиме різкий брак кадрів.

Указ Президента про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Указ Президента про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Проте зараз і склад ЗСУ, і лави тероборони укомплектовані, а в резерві чимало бажаючих захищати батьківщину.

Так що навряд чи на вулицях почнуть хапати всіх чоловіків підряд, щоб затягнути на службу. В цьому немає необхідності. І, сподіваємось, не буде.

Якщо ж, не дай Боже, така ситуація складеться, то про це оголосять і в телемарафоні, і на всіх офіційних сайтах із закликом іти у військкомати. І резервісти будуть мобілізовані.

Підсумовуючи:

Продовжуємо жити, як жили: захищати Україну на всіх фронтах, працювати, допомагати армії і тим, хто цього потребує.

Спимо спокійно. Все буде Україна!

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