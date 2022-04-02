"Азов" за добу знищив у Маріуполі 2 танки і 4 бронемашини окупантів

Українські захисники продовжують знищувати техніку російських окупантів. Крім того, загарбники потрапляються в полон до наших військових.
Про це повідомляє полк "Азов" у Twitter.
Деталі
"За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти. Також є окупанти, що потрапили в полон. Боротьба за український Маріуполь триває", — йдеться в повідомленні.
Втрати окупантів
Російські військові зазнають великих втрат на війні проти України. Наші захисники знищили 4589 одиниць військової техніки окупантів, у боях загинуло майже 18 тисяч солдатів РФ.
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Втрати ворога станом на 2 квітня 2022 року становлять:
- особового складу – близько 17800 осіб;
- танків – 631 од;
- бойових броньованих машин – 1776 од.;
- артилерійських систем – 317 од.;
- РСЗВ – 100 од.;
- засобів ППО – 54 од.;
- літаків – 143 од.;
- вертольотів – 134 од.;
- автомобільної техніки – 1236 од.;
- кораблів/катерів – 7 од.;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87;
- спеціальної техніки – 24;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Проте у ЗСУ наголосили, що кількість втрат не остаточна – підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.