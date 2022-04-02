Российские оккупанты заблокировали Бурынь и Путивль – Генштаб

Российские наемник продолжают наступление, в Сумской области два города оказались заблокированы оккупантами

В Сумской области сложная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. Об этом говорится в вечерне сводке Генштаба на странице в Facebook.

Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне.

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Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, отошедшими из загрязненной зоны.

Кроме того, продолжается так называемая "эвакуация" гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Мародеры российских оккупационных войск пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс-доставки СДЭК.

В поселке Юрьево Сумской области российские военные проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

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На Донецком направлении продолжаются попытки противника овладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты не имеют успеха, несут потери.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой ПМР к участию в войне против Украины.

На Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные меры в временно захваченных населенных пунктах.

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Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории.

Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач.

38-й день войны в Украине

Также они еще раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького в Харькове.