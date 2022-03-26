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Военные РФ обновляют подразделения и активизируют диверсантов – Генштаб

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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26 марта, 07:10
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Начались тридцать первые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению
Россияне продолжают войну
Россияне продолжают войну / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На отдельных направлениях военные РФ не оставляют попыток ведения штурмовых действий, осуществляют авиационные налеты и пытаются нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины. Успехов нет. Оккупанты стараются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп в Киеве и продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений.

Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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"Оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. Противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотических веществ и алкоголя", – говорится в сообщении.

Враг осуществил развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

Попытки восполнения потерь

Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления. Это объясняется неспособностью быстро восполнить потери и произвести надлежащую перегруппировку.

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"С учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь Вооруженных сил Российской Федерации и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной", - говорится в сообщении.

Комплектование войска РФ

Просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников в соотношении срочной службы. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом.

Кроме того, техника, поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

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Уничтожение техники оккупантов

Защитники Киева продолжают отражать наступление противника.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам.

Украинскими воинами уничтожено:

  • 8 танков,
  • 17 единиц бронированной и11 единиц автомобильной техники противника.

Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек.

Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

В Украине создан отряд партизан из военных и охотников

В Украине создан отряд партизан, в состав которого вошли военные и охотники. Об этом сообщилначальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, отряд партизан может действовать на захваченных российскими оккупантами территориях в тылу врага. Буданов не раскрыл подробную информацию об этом подразделении, отметив лишь, что в его состав входит "очень большое количество людей", что повышает вероятность повстанческого движения, подобного тому, что было в Афганистане или Вьетнаме.

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Олег Свинчук – 19-летний боец ​​14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого. Проявил невероятное мужество и военное мастерство, прикрывая уход побратимов во время внезапного прорыва оккупантов на севере страны. После прямого попадания с его танка сорвало башню, сдетонировал боекомплект… Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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