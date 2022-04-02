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Війна, день 38-й. Окупантів прогнали із Київської області, вони заблокували місто Буринь

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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2 квітня, 22:18
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У Маріуполі триває опір, Луганська область залишилася без газу
Українські військові продовжують гнати окупантів додому / Колаж "Сьогодні"
Українські військові продовжують гнати окупантів додому / Колаж "Сьогодні"

Україна прожила 38-й день героїчного протистояння зі злочинною армією Російської Федерації. Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші події із зведень за цю добу Генштабу ЗСУ.

Київська область

2 квітня головним напрямком ведення воєнних дій залишалася Київська область, де з північного заходу та північного сходу наші війська вибивали супротивника у бік державного кордону.

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Заступник Міністра оборони України Ганни Маляр повідомила, що наші військовослужбовці остаточно звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських окупантів.

Тут триває так звана "евакуація" цивільного автотранспорту, викраденого росіянами у Гостомелі, Ірпені, Бучі та Іванкові. З'ясувалося, що мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставкою СДЕК.

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Головне управління розвідки МО України повідомило, що окупанти почали розпродувати вивезене награбоване на ринках Білорусі.

Білорусь

Серед військовослужбовців збройних сил Російської Федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, які простояли місяць у Чорнобильській зоні. Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів із російськими окупантами.

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Слобожанщина

На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд із міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. У селищі Юр'єво Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

Донбас

На Донецькому напрямку продовжуються спроби противника захопити Маріуполь, блокувати Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар'їнку та Красногорівку. Окупанти не досягають успіху і зазнають втрат.

Захисники Маріуполя повідомили, що сьогодні змогли знищити два танки, два БМП та піхоту ворога, а також звернулися до всіх українців із проханням продовжувати боротьбу заради наших дітей.

Через безперервний обстріл практично всі жителі Луганської області залишилися без газу та частково – без води.

Південний напрямок

На Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи у тих населених пунктах, які вони поки що утримують. Сили оборони України продовжують знищувати війська супротивника та звільняти українські території.

Через значні втрати особовий склад ворога деморалізований, що, своєю чергою, впливає на якість виконання ними поставлених завдань. За даними колишнього міністра МВС Арсена Авакова, безповоротні військово-оперативні втрати Росії у живій сили особового складу становлять ЗС РФ – 17549 чоловік і приватна військова компанія – 5366 осіб.

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Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Хоменко Андрій - командир десантно-штурмового взводу 80-ї бригади. Під час одного бою зумів знищив 5 одиниць БМП-3 і танк. Здійснив ефективну евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, врятувавши сотні життів. Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Варвара Хлевицька - 7-річна школярка з Кропивницького. Щоб допомогти українським військовим, розбила власну скарбничку (збирала на телефон) - виявилось, мало. І Варя пішла продавати тюльпани, поставивши поруч табличку: "Купи квітку, а я куплю бронік". За кілька годин вторгувала 4 тисячі гривень, додала свої, і особисто подарувала воїнам бронежилет.
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