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Война, день 38-й. Оккупантов прогнали из Киевской области, они заблокировали город Бурынь

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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2 апреля, 22:18
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В Мариуполе продолжается сопротивление, Луганская область осталась без газа
Украинские военные продолжают гнать оккупантов домой / Коллаж "Сегодня"
Украинские военные продолжают гнать оккупантов домой / Коллаж "Сегодня"

Украина прожила 38 день героического противостояния с преступной армией Российской Федерации. Сайт "Сегодня" собрал самые важные события из сводок за эти сутки Генштаба ВСУ.

Киевская область

2 апреля главным направлением ведения военных действий оставалась Киевская область, где с северо-запада и северо-востока наши войска выбивали противника в сторону государственной границы.

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Заместитель Министра обороны Украины Анны Маляр сообщила, что наши военнослужащиеся окончательно освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских оккупантов.

Здесь продолжается так называемая "эвакуация" гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Выяснилось, что мародеры российских оккупационных войск перед переброской на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс доставки СДЭК.

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Главное управление разведки МО Украины сообщило, что оккупанты начали распродавать вывезенное награбленное в Украине на рынках Беларуси.

Беларусь

Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, которые простояли месяц в Чернобыльской зоне. Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами.

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Слобожанщина

На Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

Донбасс

На Донецком направлении продолжаются попытки противника захватить Мариуполь, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты не добиваются успеха и несут потери.

Защитники Мариуполя сообщили, что сегодня смогли уничтожить два танка, два БМП и пехоту врага, а также обратились ко всем украинцам с просьбой продолжать борьбу ради наших детей.

Из-за непрекращающихся обстрелов практически все жители Луганской области осталась без газа и частично – без воды.

Южное направление

На Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные меры в тех населенных пунктах, которые они пока удерживают. Силы обороны Украины продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории.

Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач. По данным бывшего министра МВД Арсена Авакова, безвозвратные военно-оперативные потери России в живой силы личного состава составляют ВС РФ – 17 549 человек и частная военная компания – 5 366 человек.

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Личный состав 17800
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 631
Танки
5
ББМ 1776
ББМ
6
Артиллерия 317
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 100
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
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БПЛА
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Катера 7
Катера
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Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Хоменко Андрей – командир десантно-штурмового взвода 80-й бригады. Во время одного боя сумел уничтожить 5 единиц БМП-3 и танк. Осуществил эффективную эвакуацию личного состава разных подразделений бригады, чем спас сотни жизней. Погиб во время истребления вражеского десанта на Николаевщине. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Варвара Хлевицкая – 7-летняя школьница из Кропивницкого. Чтобы помочь украинским военным, разбила копилку (собирала на телефон) – оказалось, мало. И Варя пошла продавать тюльпаны, поставив рядом табличку: "Купи цветок, а я куплю броник". За несколько часов выручила 4 тысячи гривен, добавила свои, и лично подарила воинам бронежилет.
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