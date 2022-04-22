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Война с Россией может повториться снова: Данилов назвал причину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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22 апреля, 13:57
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Украина после обретения независимости была русифицирована практически во всех сферах, от этого нужно избавляться
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что нужно сделать, чтобы не было войны
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что нужно сделать, чтобы не было войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине необходимо избавиться от русификации, иначе через какой-то период война снова придет в нашу страну. Об этом в интервью Суспільному рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Была полная русификация нашей страны. И если мы сейчас не избавимся от этой русификации во всех сферах нашей жизни, через 10-15-20-30 лет мы можем иметь такую же войну с Россией. Не надо здесь какими-то мечтами жить. Это для нас фундаментальный вопрос, вопрос нашего выживания, выживания нашей страны", – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, главной ошибкой из-за которой у нас сейчас идет война является то, что начиная с 1991 года считалось, что наш сосед был нам "другом и братом.

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"Именно после обретения Украиной независимости вопрос относительно нашего государства всегда стоял на повестке дня в высших кабинетах власти Кремля. "Кроме того, в Украине произошла большая русификация бизнеса, нашей политики, нашего информационного пространства. В Кремле за этим следили очень внимательно – на это выделяли сумасшедшие деньги", – рассказал он.

Русский язык могут отменить

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявлял, что в следующем учебном году в школьном образовании Украины не будет такой дисциплины как "русский язык", что будет одним из последствий вторжения России в Украину. Сейчас до каникул необходимо заменить уроки русского языка другими предметами. Кремень ранее отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.

Уже в учебных заведениях Подлозцовской общины Дубенского района запретили изучать русский язык в учебных заведениях.

Украинцы поменяли свое мнение

Социологи выяснили, как после вторжения РФ изменилось отношение украинцев к русскому языку – все больше людей выступают за украинский язык и начали на нем говорить. В Украине провели общенациональный опрос о языковом вопросе в стране. За последние десять лет процент людей, которые считают украинский родным языком, вырос с 57 до 76%. Причем две третьих украинцев, говорящих на двух языках, готовы в ближайшее время использовать только украинский. Всего русскоговорящих граждан в Украине осталось 18%.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
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3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
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Как держать связь без Сети и интернета
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Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
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2
Иран Иран
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3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
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Валерий Харчишин Валерий Харчишин
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Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
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Они ушли из России
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Кто еще
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Кто такой Путин
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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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