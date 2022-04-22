Война с Россией может повториться снова: Данилов назвал причину

Украина после обретения независимости была русифицирована практически во всех сферах, от этого нужно избавляться

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что нужно сделать, чтобы не было войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине необходимо избавиться от русификации, иначе через какой-то период война снова придет в нашу страну. Об этом в интервью Суспільному рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Была полная русификация нашей страны. И если мы сейчас не избавимся от этой русификации во всех сферах нашей жизни, через 10-15-20-30 лет мы можем иметь такую же войну с Россией. Не надо здесь какими-то мечтами жить. Это для нас фундаментальный вопрос, вопрос нашего выживания, выживания нашей страны", – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, главной ошибкой из-за которой у нас сейчас идет война является то, что начиная с 1991 года считалось, что наш сосед был нам "другом и братом.

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"Именно после обретения Украиной независимости вопрос относительно нашего государства всегда стоял на повестке дня в высших кабинетах власти Кремля. "Кроме того, в Украине произошла большая русификация бизнеса, нашей политики, нашего информационного пространства. В Кремле за этим следили очень внимательно – на это выделяли сумасшедшие деньги", – рассказал он.

Русский язык могут отменить

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявлял, что в следующем учебном году в школьном образовании Украины не будет такой дисциплины как "русский язык", что будет одним из последствий вторжения России в Украину. Сейчас до каникул необходимо заменить уроки русского языка другими предметами. Кремень ранее отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.

Уже в учебных заведениях Подлозцовской общины Дубенского района запретили изучать русский язык в учебных заведениях.

Украинцы поменяли свое мнение

Социологи выяснили, как после вторжения РФ изменилось отношение украинцев к русскому языку – все больше людей выступают за украинский язык и начали на нем говорить. В Украине провели общенациональный опрос о языковом вопросе в стране. За последние десять лет процент людей, которые считают украинский родным языком, вырос с 57 до 76%. Причем две третьих украинцев, говорящих на двух языках, готовы в ближайшее время использовать только украинский. Всего русскоговорящих граждан в Украине осталось 18%.