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Войска РФ наносят авиаудары по "Азовстали" и Курахово – Генштаб ВСУ

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24 апреля, 19:31
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Оккупанты штурмуют Лиман и Яцкивку
ВСУ отбивают все атаки
ВСУ отбивают все атаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Идут 60-е сутки войны в Украине. Продолжаются наступательные действия оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.
  • На Северском направлении пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
  • Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины. Из Курской в ​​Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
  • На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
  • Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи.
  • На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.
  • На Северодонецком направлении противник пытался совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцкивка.
  • На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, противник предпринял попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.
  • На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое влияние и боевые действия в районе "Азовстали". Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры.

ВСУ ликвидировали 21 600 оккупантов и уничтожили более 800 танков

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 21 600 человек личного состава, а также украинские военные уничтожили более 2-х тысяч бронированных машин и 177 самолетов российской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Боевые потери противника с 24.02:

  • личный состав – около 21 600 человек;
  • танки ‒ 854 единицы;
  • боевые бронированные машины ‒ 2205 единиц;
  • артиллерийские системы – 403 единицы;
  • РСЗО – 143 единицы;
  • средства ПВО – 69 единиц;
  • самолеты – 177 единиц;
  • вертолеты – 154 единицы;
  • автомобильная техника – 1543 единицы;
  • корабли/катера – 8 единиц;
  • цистерны с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 182;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Они нас поддержали
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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