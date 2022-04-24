Войска РФ наносят авиаудары по "Азовстали" и Курахово – Генштаб ВСУ

Оккупанты штурмуют Лиман и Яцкивку

ВСУ отбивают все атаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Идут 60-е сутки войны в Украине. Продолжаются наступательные действия оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Северском направлении пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины. Из Курской в ​​Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.

На Северодонецком направлении противник пытался совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцкивка.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, противник предпринял попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.

На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое влияние и боевые действия в районе "Азовстали". Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры.

ВСУ ликвидировали 21 600 оккупантов и уничтожили более 800 танков

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 21 600 человек личного состава, а также украинские военные уничтожили более 2-х тысяч бронированных машин и 177 самолетов российской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Боевые потери противника с 24.02:

личный состав – около 21 600 человек;

танки ‒ 854 единицы;

боевые бронированные машины ‒ 2205 единиц;

артиллерийские системы – 403 единицы;

РСЗО – 143 единицы;

средства ПВО – 69 единиц;

самолеты – 177 единиц;

вертолеты – 154 единицы;

автомобильная техника – 1543 единицы;

корабли/катера – 8 единиц;

цистерны с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 182;

специальная техника – 27;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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