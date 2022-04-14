ВР визнала війну Росії геноцидом проти України

Верховна Рада визнала війну Росії геноцидом проти України. Депутати проголосували за відповідну постанову.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні знову зібралася Рада. Знову на Грушевського, 5. Засідання традиційно почали з виступу гостей: Голова Сенату Чеської Республіки – Мілош Вистріч, Маршалок Сенату Республіки Польща – Томаш Гродський... Потім проголосували за 22 закони та постанови та кадрові питання", – розповів Железняк.
Так, депутати проголосували за Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".
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Трюдо назвав напад Росії на Україну "геноцидом"
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив раніше, що "правильно" охарактеризувати атаки Росії в Україні як "геноцид", повторивши звинувачення президента США Джо Байдена. Про це пише NDTV.
"Я вважаю абсолютно правильним, що все більше людей говорять і використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін", – сказав Трюдо.
Трюдо додав, що Канада була однією з перших країн, які ініціювали у Міжнародному кримінальному суді процес притягнення російського лідера до відповідальності за його військові злочини.
"Ми бачили це прагнення нападати на мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю війни, – сказав він. – Це абсолютно неприйнятно".
Байден заявив про геноцид
Президент США Джо Байден також звинуватив Путіна у геноциді, виступаючи з промовою про ціни на бензин. Раніше Байден заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "чинить диктатор геноцид" в іншій країні.
"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи диктатор оголосить війну і чи здійснить геноцид за півсвіту", – сказав Байден.
Це вперше, коли він використав цей термін щодо дій Росії, яка вторглася в Україну та вбиває її громадян.