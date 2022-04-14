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ВР признала войну России геноцидом против Украины

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 18:02
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Депутаты проголосовали за Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине"
Верховная Рада Украины признала геноцид РФ против нашей страны. Фото: коллаж "Сегодня"
Верховная Рада Украины признала геноцид РФ против нашей страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада признала войну России геноцидом против Украины. Депутаты проголосовали за соответствующее постановление.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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"Сегодня снова собралась Рада. Снова на Грушевского, 5. Заседания традиционно начали с выступления гостей: Председатель Сената Чешской Республики – Милош Вистрич, Маршалок Сената Республики Польша – Томаш Гродский... Затем проголосовали за 22 закона и постановления, и кадровые вопросы", – рассказал Железняк.

Так, депутаты проголосовали за Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".

Трюдо назвал нападение России на Украину "геноцидом"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в среду, что "правильно" охарактеризовать атаки России на Украине как "геноцид", повторив обвинение президента США Джо Байдена. Об этом пишет NDTV.

"Я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", – сказал Трюдо.

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Трюдо добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали в Международном уголовном суде процесс привлечения российского лидера к ответственности за его "военные преступления".

"Мы видели это стремление нападать на мирных жителей, использовать сексуальное насилие в качестве оружия войны, – сказал он. - Это совершенно неприемлемо".

Байден заявил о геноциде

Президент США Джо Байден также обвинил Путина в геноциде, выступая с речью о ценах на бензин. Ранее Байден заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране.

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"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", — сказал Байден.

Это первый раз, когда он использовал этот термин в отношении действий России, которая вторглась в Украину и убивает ее граждан.

Ранее мы писали:

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