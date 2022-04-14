ВР признала войну России геноцидом против Украины

Депутаты проголосовали за Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине"

Верховная Рада Украины признала геноцид РФ против нашей страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада признала войну России геноцидом против Украины. Депутаты проголосовали за соответствующее постановление.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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"Сегодня снова собралась Рада. Снова на Грушевского, 5. Заседания традиционно начали с выступления гостей: Председатель Сената Чешской Республики – Милош Вистрич, Маршалок Сената Республики Польша – Томаш Гродский... Затем проголосовали за 22 закона и постановления, и кадровые вопросы", – рассказал Железняк.

Так, депутаты проголосовали за Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".

Трюдо назвал нападение России на Украину "геноцидом"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в среду, что "правильно" охарактеризовать атаки России на Украине как "геноцид", повторив обвинение президента США Джо Байдена. Об этом пишет NDTV.

"Я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", – сказал Трюдо.

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