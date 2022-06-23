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Ворог безуспішно намагається взяти Сєвєродонецьк, Миколаївку та Лисичанськ – Генштаб ЗСУ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 червня, 20:04
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По всій лінії фронту на Донбасі тривають бої
Західна зброя допомагає стримати окупантів / Колаж "Сьогодні"
Західна зброя допомагає стримати окупантів / Колаж "Сьогодні"

Протягом 120 діб героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню війська міжнародного злочинця Володимира Путіна намагалися взяти кілька наших міст. У них нічого не вийшло.

Про це повідомляється у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ на вечір 23 червня.

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Донбас

На Донецькому напрямку противник продовжує вогненний вплив по підрозділах Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка. Закріплюється на раніше захоплених позиціях у районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина. Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів Росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали ворогові втрат і змусили відступити. Для відновлення наступу окупанти висувають резерви.

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Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.

Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.

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На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.

Противник безуспішно намагався скувати дії наших підрозділів у районі Клинового. Спробу наступу ворога у напрямку Мар'їнки наші воїни також жорстоко придушили.

Інші напрями

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Наші воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили – з великими втратами ворог відійшов.

На кордоні

На Волинському та Поліському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання щодо прикриття білорусько-українського кордону. З військовими комісаріатами окремих областей проводяться мобілізаційні навчання, де відпрацьовуються питання оповіщення та комплектування військових частин.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї.

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Герої не вмирають!

Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

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