ЗСУ ліквідували 21 000 окупантів та знищили 829 танків – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про поточні втрати російських військ у війні в Україні.
Як повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 21 000 осіб ліквідовано;
- танків ‒ 829 од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од.;
- артилерійських систем – 393 од.;
- РСЗВ – 136 од.;
- засобів ППО – 67 од.;
- літаків – 172 од.;
- гелікоптерів – 151 од.;
- автомобільної техніки – 1508 од.;
- кораблі/катери – 8 од.;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166;
- спеціальної техніки – 27;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Далі по темі
Україна може розпочати наступ до 9 травня – Арестович
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ до 9 травня можуть отримати від західних союзників нове озброєння – ЗРК, протикорабельні ракети, танки.
Радник голови ОП наголосив: якщо все це приїде до України, то до 9 травня українська сторона різко додасть у бойових можливостях.
"Стояти і дивитися на місці ми не будемо. Ми радісно пострибаємо десь уперед", – додав Арестович.