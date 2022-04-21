ЗСУ ліквідували 21 000 окупантів та знищили 829 танків – Генштаб

Втрати ворога зростають щодня

Українська армія знищила близько 21 000 військових РФ та тисячі одиниць ворожої техніки / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про поточні втрати російських військ у війні в Україні.

Як повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:

Реклама

особового складу – близько 21 000 осіб ліквідовано;

танків ‒ 829 од.;

бойових броньованих машин ‒ 2118 од.;

артилерійських систем – 393 од.;

РСЗВ – 136 од.;

засобів ППО – 67 од.;

літаків – 172 од.;

гелікоптерів – 151 од.;

автомобільної техніки – 1508 од.;

кораблі/катери – 8 од.;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166;

спеціальної техніки – 27;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Україна може розпочати наступ до 9 травня – Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ до 9 травня можуть отримати від західних союзників нове озброєння – ЗРК, протикорабельні ракети, танки.

Радник голови ОП наголосив: якщо все це приїде до України, то до 9 травня українська сторона різко додасть у бойових можливостях.

Реклама