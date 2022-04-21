ВСУ ликвидировали 21 000 оккупантов и уничтожили 829 танков – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ отчитался о текущих потерях российских войск в войне в Украине.
Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;
- танков ‒ 829 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 2118 ед.;
- артиллерийских систем – 393 ед.;
- РСЗО – 136 ед.;
- средств ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 172 ед.;
- вертолетов – 151 ед.;
- автомобильной техники – 1508 ед.;
- корабли/катера – 8 ед.;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;
- специальной техники – 27;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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