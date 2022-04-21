ВСУ ликвидировали 21 000 оккупантов и уничтожили 829 танков – Генштаб

Потери врага растут каждый день

Украинская армия уничтожила около 21000 военных РФ и тысячи единиц вражеской техники / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб ВСУ отчитался о текущих потерях российских войск в войне в Украине.

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;

танков ‒ 829 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 2118 ед.;

артиллерийских систем – 393 ед.;

РСЗО – 136 ед.;

средств ПВО – 67 ед.;

самолетов – 172 ед.;

вертолетов – 151 ед.;

автомобильной техники – 1508 ед.;

корабли/катера – 8 ед.;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;

специальной техники – 27;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Украина может начать наступление к 9 мая – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ к 9 мая могут получить от западных союзников новые вооружения – ЗРК, противокорабельные ракеты, танки.

Советник главы ОП подчеркнул: если все это приедет в Украину, то к 9 мая украинская сторона резко прибавит в боевых возможностях.

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