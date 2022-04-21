ЗСУ ліквідували підполковника, на Херсонщині окупанти оголосили мобілізацію українців – Генштаб

На 56 добу війни армія Росії продовжує зазнавати втрат

Традиційно збиваємо ворожі апарати та позбавляємо окупантів провізії / Колаж "Сьогодні"

На 56-ту добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню ворог не припиняє ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території нашої країни. Продовжує спроби повного захоплення Маріуполя та бажає наблизитися до Миколаєва. Однак нічого, крім нових втрат, це йому не приносить.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Донбас

Російська армія продовжує наступ на сході України, бажаючи встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь. Продовжував завдавати авіаційних ударів та робив спроби штурму в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

Білорусь

Фіксується суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки територією Білорусі. Окремі підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

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Харківська область

На Слобожанщині ситуація істотно не змінилася. Йде часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста.

На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення у бік території, що підконтрольна Україні. Заблоковано доставку гуманітарної допомоги з нашого боку.

Південний напрямок

На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошено мобілізацію осіб чоловічої статі. Станом на 1 травня в зайнятій РФ частині Херсона заплановано так званий "референдум", а в період з 2 по 10 травня – "перепис населення". Місцевим мешканцям заборонено пересуватися між населеними пунктами.

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На Південнобузькому напрямку продовжуються обстріли Миколаєва, противник намагається покращити тактичне становище та наблизитися до міста, успіху немає.

Втрати окупантів

Ворог продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці. З'явилися уточнені дані щодо ліквідації командира 1-го мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу. Це підполковник Денис Мєжуєв.

Також зазнали тяжких поранень і перебувають на лікуванні в Москві два представники керівного складу цього ж з'єднання – полковник Харитонов та підполковник Смирнов.

Наголошується на значній деморалізації особового складу окупантів, у яких залишаються проблеми з харчуванням, низьким матеріальним забезпеченням та недоукомплектацією регулярних підрозділів.

Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня Росія втратила в Україні вбитими понад 21 тисячу військовослужбовців.

Обстановка