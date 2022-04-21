ВСУ ликвидировали подполковника, на Херсонщине оккупанты объявили мобилизацию украинцев – Генштаб

На 56 сутки войны армия России продолжает нести потери

Традиционно сбиваем вражеские аппараты и лишаем оккупантов провизии / Коллаж "Сегодня"

На 56-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению враг не прекращает ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории нашей страны. Продолжает попытки полного захвата Мариуполя и желает приблизиться к Николаеву. Однако ничего кроме новых потерь это ему не приносит.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

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Донбасс

Российская армия продолжает наступление на востоке Украины, желая установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурма в районе морского порта и завода "Азовсталь".

Беларусь

Фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории Беларуси. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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Харьковская область

На Слобожанщине обстановка существенно не изменилась. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города.

На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Украине территории. Заблокирована доставка гуманитарной помощи с нашей стороны.

Южное направление

На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена ​​мобилизация лиц мужского пола. На 1 мая в занятой РФ части Херсона запланирован так называемый "референдум", а в период с 2 по 10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещаться между населенными пунктами.

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На Южнобугском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха нет.

Потери оккупантов

Враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике. Появились уточненные данные о ликвидации командира 1-го мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. Это подполковник Денис Межуев.

Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов.

Отмечается значительная деморализация личного состава оккупантов, у которых остаются проблемы с питанием, низким материальным обеспечением и недоукомплектации регулярных подразделений.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля Россия потеряла в Украине убитыми более 21 тысячи военнослужащих.

Обстановка