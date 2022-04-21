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СЕГОДНЯ Страна Подробности

ВСУ ликвидировали подполковника, на Херсонщине оккупанты объявили мобилизацию украинцев – Генштаб

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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21 апреля, 19:27
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На 56 сутки войны армия России продолжает нести потери
Традиционно сбиваем вражеские аппараты и лишаем оккупантов провизии / Коллаж "Сегодня"
Традиционно сбиваем вражеские аппараты и лишаем оккупантов провизии / Коллаж "Сегодня"

На 56-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению враг не прекращает ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории нашей страны. Продолжает попытки полного захвата Мариуполя и желает приблизиться к Николаеву. Однако ничего кроме новых потерь это ему не приносит.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

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Донбасс

Российская армия продолжает наступление на востоке Украины, желая установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурма в районе морского порта и завода "Азовсталь".

Беларусь

Фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории Беларуси. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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Харьковская область

На Слобожанщине обстановка существенно не изменилась. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города.

На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Украине территории. Заблокирована доставка гуманитарной помощи с нашей стороны.

Южное направление

На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена ​​мобилизация лиц мужского пола. На 1 мая в занятой РФ части Херсона запланирован так называемый "референдум", а в период с 2 по 10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещаться между населенными пунктами.

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На Южнобугском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха нет.

Потери оккупантов

Враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике. Появились уточненные данные о ликвидации командира 1-го мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. Это подполковник Денис Межуев.

Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов.

Отмечается значительная деморализация личного состава оккупантов, у которых остаются проблемы с питанием, низким материальным обеспечением и недоукомплектации регулярных подразделений.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля Россия потеряла в Украине убитыми более 21 тысячи военнослужащих.

Обстановка

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Данные на 10:00 21 апреля
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Личный состав 21 000
Личный состав
2
Самолеты 172
Самолеты
3
Вертолеты 151
Вертолеты
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артиллерия 393
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
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РСЗО
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Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
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Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
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Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
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Они ушли из России
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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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