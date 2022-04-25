ЗСУ зупинили ворожі ДРГ і знищили до 50% їхнього складу

На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдореферендумів закриті для в’їзду та виїзду.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
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На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і наших позицій.
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"Зафіксовано посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Зазнавши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили. Водночас нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", — йдеться в повідомленні.
Втрати окупантів складають 73 загарбники та 7 одиниць техніки, серед яких – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.
Корабельне угруповання в Чорному морі постійно змінює кількісний склад у зв’язку з періодичними заходженнями в бази окупованого Криму. Але основний склад продовжує тримати територію України під загрозою ракетних ударів.
"Великдень на Одещині минув в цілому спокійно. Без грубих порушень публічного порядку та провокацій. Аварійно-рятувальні роботи із ліквідації наслідків ракетних ударів по Одесі завершено. За уточненими даними, 7 загиблих, серед них одна дитина. В лікарнях залишаються 10 постраждалих", — повідомили в оперативному командуванні "Південь".
У Донецькій області окупанти вбили 5 цивільних
Російські окупанти протягом дня 24 квітня продовжували обстрілювати населені пункти України. У Донецькій області від дій ворога загинуло 5 людей.
Внаслідок обстрілів загинули 5 мирних мешканців Донецької області — 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади та 1 у Новомихайлівці.
Крім того, 5 цивільних були поранені. У Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які отримали поранення у Луганській області.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"