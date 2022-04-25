ВСУ остановили вражеские ДРГ и уничтожили до 50% их состава

Российские оккупанты терпят потери

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

На временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения. Населенные пункты, которые готовят к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Реклама

Подробности

В Николаевской и Херсонской области противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций.

"Зафиксировано усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, решисты отступили. В то же время, наши подразделения обеспечили контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов составляют 73 захватчика и 7 единиц техники, среди которых – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Корабельная группировка в Черном море постоянно изменяет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает удерживать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

Реклама

"Пасха в Одесской области прошла в целом спокойно. Без грубых нарушений публичного порядка и провокаций. Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ракетных ударов по Одессе завершены. По уточненным данным, 7 погибших, среди них один ребенок. В больницах остаются 10 пострадавших", — сообщили в оперативном командовании "Юг".

В Донецкой области оккупанты убили 5 гражданских

Российские оккупанты в течение дня 24 апреля продолжали обстреливать населенные пункты Украины. В Донецкой области от действий врага погибли 5 человек.

В результате обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области — 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке.

Кроме того, 5 гражданских были ранены. В Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, получившие ранения в Луганской области.

Реклама

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте также