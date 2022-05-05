ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на кордоні Миколаївської та Херсонської областей

Завдяки українським захисникам загарбники втратили контроль над населеними пунктами

ЗСУ звільнили населені пункти від окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей", – заявили у відомстві.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь", на півночі Херсона та Миколаєва російські окупанти вкривають вогнем села, які злишили, відступивши. Загарбники не шкодують місцевих мешканців та руйнують приватні будинки.

"Одна жінка загинула, щонайменше шість мирних жителів отримали ушкодження. Остаточні втрати уточнюються", – додали у ОК "Південь".

ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливе село під Харковом

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Він зазначив, що українські захисники продовжують успішно вести бої на території області.

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"Тож маємо гарні новини. ЗСУ звільнили від російських загарбників та взяли під повний контроль село Руська Лозова", – йдеться у повідомленні.

Як зазначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно гатив з артилерії по мирних районах Харкова.

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