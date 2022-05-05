ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей

Вооруженные силы Украины освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей", – заявили в ведомстве.
Как сообщает Оперативное командование "Юг", на севере Херсона и Николаева российские оккупанты покрывают огнем села, которые оставили, отступив. Захватчики не жалеют местных жителей и разрушают частные дома.
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"Одна женщина погибла, по меньшей мере шесть мирных жителей получили ранения. Окончательные потери уточняются", – добавили в ОК "Юг".
ВСУ освободили от оккупантов стратегически важное село под Харьковом
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Он отметил, что украинские защитники продолжают успешно проводить бои на территории области.
"Поэтому есть хорошие новости. ВСУ освободили от российских захватчиков и взяли под полный контроль село Русская Лозовая", – говорится в сообщении.
Как отметило командование Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Ведь именно оттуда враг постоянно стрелял из артиллерии по мирным районам Харькова.
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