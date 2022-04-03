ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Указывается, что территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

"Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали", – говорится в сообщении.

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины работают над уголовным производством по факту совершения руководством России геноцида украинского народа.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, особое внимание уделяется самым массовым разрушениям в Мариуполе, населенных пунктах Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областей.

"Вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативных сотрудников Нацпола. К проведению осмотров мест событий привлекаются инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты или врачи. Впереди этих команд всегда ГСЧС – враги заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, они оставили "растяжки" даже на местных трупах", — написала Венедиктова.

Генпрокурор также сообщила, что на территории Бучанского района привлечены более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров. Аналогичная работа также разворачивается во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской области.

Далее Офис генпрокурора будет увеличивать численность следственно-оперативных групп, чтобы обеспечить максимально быстрый и эффективный сбор доказательств военных преступлений. В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК. С территории Киевской области вывезены 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

По ее словам, ведется работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств

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