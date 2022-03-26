ЗСУ звільнили Тростянець і ракетний удар по Львову: головні новини України за 26 березня

У Львові та області все ще є загроза ракетного удару, а українські військові звільнили Тростянець від російських окупантів

Війна в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста. Так, внаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значної шкоди об'єктам інфраструктури, а українські військові звільнили Тростянець у Сумській області. Окупанти тікали із міста, кидаючи зброю, техніку. Розповідаємо про головні новини за 26 березня.

Ракетний удар по Львову: постраждали 5 осіб

Через ракетні удари, які сьогодні, 26 березня, сталися на околицях Львова, постраждали п'ятеро осіб. Усього сталося два ракетні удари в межах Львова.

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ЗСУ звільнили Тростянець від російських окупантів

Українські військові звільнили Тростянець у Сумській області, окупанти тікали з міста, кидаючи зброю, техніку. Зазначається, що ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець цьому передувала поразка командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади.

"Вагнерівці" готували замах на Зеленського

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" планували замах на президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента та прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили до України", – сказав Лубківський.

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Він додав, що усі докази надали Міжнародному суду. Українська розвідка відстежувала бойовиків у нашій країні та за її межами, кількох з них ліквідували.

В Україні на сьогодні узгодили 10 гуманітарних коридорів

В Україні 26 березня для евакуації населення у безпечні міста працюватимуть 10 гуманітарних коридорів. Про це на брифінгу повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

У Маріуполі росіяни шукають "нацистів" – міськрада

Окупанти у Маріуполі проводять обшуки приміщень мешканців та запитують у місцевих, хто тут нацисти, хто служив у ЗСУ, хто за Україну та де живуть їхні батьки.

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"У західній частині Маріуполя, яка зараз перебуває під контролем окупантів, почалися зачистки. Як повідомляють місцеві жителі, росіяни почали ходити по квартирах уцілілих будинків, проводять перепис населення", – йдеться у повідомленні.

Лисичанськом окупанти випустили "Точку-У", під землею застрягли шахтарі

Війська міжнародного військового злочинця Володимира Путіна продовжують скоювати злочини проти людяності. 26 березня вдень вони випустили по житлових кварталах Лисичанська ракету із радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У". Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Telegram.

За словами Гайдая, 26 березня, у день, коли в регіоні домовилися про "режим тиші", окупанти відкрили вогонь по Лисичанську та Сєверодонецьку. В результаті в Сєвєродонецьку палають кілька будинків, а в Лисичанську заблоковані під землею шахтарі.

Туреччина виявила та знешкодила міну у протоці Босфор

Групи підводної оборони Туреччини знешкодили міну старого зразка у протоці Босфор. Як повідомляється, вранці із комерційного судна біля берегів Босфору повідомили, що побачили об'єкт, схожий на міну.

Байден назвав Путіна "м'ясником" після зустрічі з українськими біженцями у Польщі

Президент США Джо Байден, перебуваючи з дводенним візитом у Польщі, зустрівся з біженцями з України. Про це повідомляє СNN. Журналісти запитали Байдена, про що він думає, бачачи біженців, при цьому щодня спілкуючись із Путіним.

Російські окупанти відкинуті від Києва більш ніж на 70 км.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що російських окупантів відкинуто від Києва на 35-70 кілометрів.

"Українські військові відігнали з Києва окупантів більш як на 70 кілометрів, а в окремих районах – на 35 кілометрів. Це не дає нам права будь-яким способом зменшити можливості оборони Києва", – сказав Мотузяник.

З його слів, Київ зміцнюється. Столицю добре обороняють підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони України.

Окупанти у Маріуполі насильно вивезли лікарів та пацієнтів лікарні

У Маріуполі російські окупанти насильно забрали медичний персонал та пацієнтів міської лікарні №1. Про це повідомила у Telegram Маріупольська міська рада.

"За словами очевидців, окупанти насильно вивезли у невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, що ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу", – сказали у міськраді. Як зазначається, на території лікарні перебували близько 700 осіб, але невідомо, скільки маріупольців було вивезено.

Під час обшуку у Погребинського виявили фальшиві соцопитування, де 46% українців за Путіна – ЗМІ

В Києві правоохоронці провели обшук у квартирі політтехнолога Михайла Погребинського. Про це на своїй сторінці у Facebook написав бізнесмен Сеяр Куршутов. Куршутов повідомив, що під час обшуку у Погребинського було виявлено сфальшовані результати опитування.

"Знаючі люди кажуть. Сьогодні прокуратура провела обшук у близького до Медведчука політтехнолога Погребинського. Статті 111.1 та 191.5. Серед іншого знайшли сфальсифіковані соцопитування про підтримку 46% українців", – написав він.

Окупанти обстріляли Боярку: поранено чотирьох осіб

Російські окупанти обстріляли Боярку Київської області – поранено чотирьох мирних жителів, у тому числі дитину. Як зазначається, Фастівська окружна прокуратура порушила кримінальні провадження за фактом обстрілу Боярки. Дії окупантів кваліфіковані як "порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України".

Рубль перетворився на попіл – Байден

Серце російської економіки знищено. Рубль перетворився на попіл. Про це заявив президент США Джо Байден у суботу, 26 березня, у Варшаві в рамках подорожі до Європи.

"Ми знищили серце російської економіки. Рубль знищений. ВВП РФ буде скорочено вдвічі найближчими роками і вийде з 20-ки світових економік", – заявив Байден.