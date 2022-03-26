ВСУ освободили Тростянец и ракетный удар по Львову: главные новости Украины за 26 марта

Во Львове и области все еще есть угроза ракетного удара, а украинские военные освободили Тростянец от российских оккупантов

Война в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города. Так, в результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, а украинские военные освободили Тростянец в Сумской области. Оккупанты убегали из города, бросая оружие, технику. Рассказываем о главных новостях за день 26 марта.

Ракетный удар по Львову: пострадали 5 человек

Из-за ракетных ударов, которые сегодня, 26 марта, произошли в окрестностях Львова, пострадали пять человек. Всего произошло два ракетных удара в пределах Львова.

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ВСУ освободили Тростянец от российских оккупантов

Украинские военные освободили Тростянец в Сумской области, оккупанты убегали из города, бросая оружие, технику. Отмечается, что еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады.

"Вагнеровцы" готовили покушение на Зеленского

Наемники частной военной компании "Вагнер" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский.

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Он добавил, что все доказательства предоставили Международному суду. Украинская разведка отслеживала боевиков в нашей стране и за ее пределами, нескольких из них ликвидировали.

В Украине на сегодняшний день согласовали 10 гуманитарных коридоров

В Украине 26 марта для эвакуации населения в безопасные города будут работать 10 гуманитарных коридоров. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В Мариуполе россияне ищут "нацистов" – горсовет

Оккупанты в Мариуполе проводят обыски помещений жителей и спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто за Украину и где живут их родители.

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"В западной части Мариуполя, которая находится сейчас под контролем оккупантов, начались зачистки. Как сообщают местные жители, россияне начали ходить по квартирам уцелевших домов, проводят перепись населения", - говорится в сообщении.

По Лисичанску оккупанты выпустили "Точку-У", под землей застряли шахтеры

Войска международного военного преступника Владимира Путина продолжают совершать преступления против человечности. 26 марта днем они выпустили по жилым кварталам Лисичанска ракету из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка-У". Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на своей странице в Телеграм.

По словам Гайдая, 26 марта, в день, когда в регионе договорились о "режиме тишины", оккупанты открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. В результате в Северодонецке пылают несколько домов, а в Лисичанске оказались заблокированными под землей шахтеры.

Турция обнаружила и обезвредила мину в проливе Босфор

Группы подводной обороны Турции обезвредили мину старого образца в проливе Босфор. Как сообщается, утром с коммерческого судна у берегов Босфора сообщили, что увидели объект, похожий на мину.

Байден назвал Путина "мясником" после встречи с украинскими беженцами в Польше

Президент США Джо Байден, находясь с двухдневным визитом в Польше, встретился с беженцами из Украины. Об этом сообщает СNN. Журналисты спросили Байдена, о чем он думает, видя беженцев, при этом каждый день общаясь с Путиным.

Российские оккупанты отброшены от Киева более чем на 70 км – Минобороны

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты отброшены от Киева на 35-70 километров.

"Украинские военные отогнали из Киева оккупантов более чем на 70 километров, а в отдельных районах – на 35 километров. Это не дает нам права любым способом уменьшить возможности обороны Киева", – сказал Мотузяник.

По его словам, Киев укрепляется. Столицу хорошо обороняют подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны Украины.

Оккупанты в Мариуполе насильственно вывезли врачей и пациентов больницы

В Мариуполе российские оккупанты насильственно увезли медицинский персонал и пациентов городской больницы №1. Об этом сообщил в Telegram Мариупольский городской совет.

"По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения", – сказали в горсовете. Как отмечается, на территории больницы находились около 700 человек, но неизвестно, сколько мариупольцев было вывезено.

При обыске у Погребинского обнаружили фальшивые соцопросы, где 46% украинцев за Путина – СМИ

В Киеве правоохранители провели обыск в квартире политтехнолога Михаила Погребинского. Об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен Сеяр Куршутов. Куршутов сообщил, что во время обыска у Погребинского были выявлены сфальсифицированные результаты опроса.

"Знающие люди говорят. Сегодня прокуратура провела обыск у близкого к Медведчуку политтехнолога Погребинского. Статьи 111.1 и 191.5. Среди прочего, нашли сфальсифицированные соцопросы о поддержке 46% украинцев", – написал он.

Оккупанты обстреляли Боярку: ранены четыре человека

Российские оккупанты обстреляли Боярку Киевской области – ранены четыре мирных жителя, в том числе ребенок. Как отмечается, Фастовская окружная прокуратура возбудила уголовные производства по факту обстрела Боярки. Действия оккупантов квалифицированы как "нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины".

Рубль превратился в пепел – Байден

Сердце российской экономики уничтожено. Рубль превратился в пепел. Об этом заявил президент США Джо Байден в субботу, 26 марта, в Варшаве в рамках поездки в Европу.

"Мы уничтожили сердце российской экономики. Рубль уничтожен. ВВП РФ будет сокращён вдвое в ближайшие годы и выйдет из 20-ки мировых экономик", - заявил Байден.