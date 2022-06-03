ЗСУ відбили атаку окупантів на важливому напрямку

Російських ворогів відтіснили на попередні позиції

ЗСУ відбили російських військових від двох сіл. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України відкинули російських окупантів від двох сіл на Сєвєродонецькому напрямку. Противник намагався захопити Метьолкіне та Білогорівку. Водночас ворог продовжує штурмувати райони Сєвєродонецька.

Про це повідомив представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає "Укрінформ".

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"На Сєвєродонецькому напрямку українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити с. Метьолкіне та Білогорівку. Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії у житлових кварталах центральної частини міста Сєвєродонецька. При цьому також несе втрати. Наразі активні бої тривають", – розповів він.

Крім того, українські захисники відбили атаку росіян у напрямку Красногорівки та відтіснили їх на попередні позиції.

Зеленський розповів, скільки ЗСУ відбили у окупантів населених пунктів

З початку повномасштабного вторгнення українські військові змогли вже відбити у окупантів 1017 населених пунктів, 2603 ще мають звільнити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу та політиків Люксембургу.

За його словами, російські війська зайшли до 3620 населених пунктів, зараз під їх контролем перебуває 20% території України.

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"Російські війська зайшли у 3 тисячі 620 населених пунктів України. 1017 з них вже вдалося звільнити. Ще 2 тисячі 603 – належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20 відсотків нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися. Майже 12 мільйонів українців стали внутрішними переселенцями. Понад 5 мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон", – розповів президент.

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