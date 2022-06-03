ВСУ отбили атаку оккупантов на важном направлении

Российских врагов оттеснили на предыдущие позиции

ВСУ отбили российских военных от двух сел. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов от двух сел на Северодонецком направлении. Противники пытались захватить Метелкино и Белогоровку. При этом враг продолжает штурмовать районы Северодонецка.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, передает "Укринформ".

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"На Северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить с. Метёлкино и Белогоровку. Враг понес потери и отошел. На утро противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка. При этом тоже несет потери. Сейчас активные бои продолжаются", – рассказал он.

Кроме того, украинские защитники отбили атаку россиян в направлении Красногоровки и оттеснили их на предыдущие позиции.

Зеленский рассказал, сколько ВСУ отбили у оккупантов населенных пунктов

С начала полномасштабного вторжения украинские военные смогли отбить у оккупантов уже 1017 населенных пунктов, 2603 еще предстоит освободить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу и политикам Люксембурга.

По его словам, российские войска зашли в 3620 населенных пункта, сейчас под их контролем находится 20% территории Украины.

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"Российские войска зашли в 3 тысячи 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось освободить. Еще 2 тысячи 603 – предстоит освободить. На сегодня под контролем оккупантов находится около 20 процентов нашей территории. Около 125 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых. Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Около 12 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами. Более 5 миллионов – это, прежде всего, женщины и дети – уехали за границу", – рассказал президент.

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