ЗСУ показали, як "Стугной" та "Джавелінами" кришать танки окупантів (відео)

Військові оприлюднили відео, як працює українська та американська військова техніка в умовах війни

Військові показали, "Джавеліни" у дії / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ показали, як знищують танки російських окупантів. Відео роботи наших військових опублікував у своєму Telegram-каналі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

На відео сучасний український протитанково-ракетний комплекс "Стугна" та американський "Джавелін" буквально кришать російську військову техніку.

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"Хлопці, ви – сила! Дякую всім нашим воїнам за надійний захист України!", – прокоментував відео Козицький.

Втрати окупантів

Російських окупантів продовжують масово знищувати на українській землі . Тільки минулої доби втрати армії РФ склали ще 200 одиниць особового складу. Крім того, окупанти втратили один літак, три танки, 20 бойових броньованих машин та одну крилату ракету.

З початку масштабного вторгнення армія РФ втратила 28700 солдатів. Крім того, Збройні сили України знищили 1263 танки.

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Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.