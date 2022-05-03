ЗСУ збили безпілотник окупантів вартістю 7 млн доларів

Ворог продовжує зазнавати втрат

За добу протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Пілотована авіація окупантів протягом минулої доби фактично не входила у зону дії української ППО. Противник продовжує завдавати ракетних ударів та використовувати безпілотники.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Реклама

Деталі

За добу, 2 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БПЛА "Форпост" та сім "Орлан-10".

"Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

"Авіація Повітряних Сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі рашистів різними видами озброєння", — йдеться у повідомленні.

За день ЗСУ знищили 75 окупантів на Сході

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 2 травня окупаційні війська здійснили одну атаку.

Реклама

"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога складають:

особового складу – 75;

танків – 2;

БМП – 6;

ББМ – 5;

артилерійських систем – 1;

мінометних розрахунків – 2;

АТ – 3;

БПЛА – 4;

спеціальна техніка – 1.

Читайте також