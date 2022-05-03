ВСУ сбили беспилотник оккупантов стоимостью 7 млн долларов

Пилотированная авиация оккупантов за прошедшие сутки фактически не входила в зону действия украинского ПВО. Противник продолжает наносить ракетные удары и использовать беспилотники.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
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За сутки, 2 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбиты восемь воздушных целей – один БПЛА "Форпост" и семь "Орлан-10".
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"Форпост", сбитый подразделением ЗРВ воздушного командования "Юг", является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в 7 миллионов долларов.
"Авиация Воздушных Сил продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе рашистов разными видами вооружения", — говорится в сообщении.
За день ВСУ уничтожили 75 оккупантов на Востоке
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 2 мая оккупационные войска совершили одну атаку.
"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.
Потери врага составляют:
- личного состава – 75;
- танков – 2;
- БМП – 6;
- ББМ – 5;
- артиллерийских систем – 1;
- минометных расчетов – 2;
- АТ – 3;
- БПЛА – 4;
- специальная техника – 1.
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